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أنباء عن مقتل اثنين من "الحرس الثوري الإيراني" في قصف جوي شرق سورية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان  اليوم الاحد بمقتل اثنين من "الحرس الثوري الإيراني" في قصف  جوي بأطراف مدينة الميادين شرقي دير الزور  الواقعة في الشرق السوري .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي ، إن طائرة مسيرة لاتزال مجهولة الهوية  استهدفت صباح اليوم  سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني، أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادين، الأمر الذي أدى إلى تدمير السيارة ومقتل اثنين من الحرس الثوري كانا بداخلها.
ووفق المرصد ،  لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المستهدفين بالضربة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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