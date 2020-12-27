وزير: الانفصال يتيح لبريطانيا تقديم الخدمات المالية على نحو مختلف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي يتيح لها تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف، لكنها ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نهج خاص بالقطاع رغم التفاصيل القليلة في هذا الشأن باتفاق التجارة.

ومن أول يناير كانون الثاني، تفقد مجموعات الخدمات المالية التي مقرها بريطانيا وضعها بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وقال الجانبان إنه ينبغي عليهما التفاوض بشأن العمل مع السوق الأوروبية خارج اتفاق التجارة من خلال صفقات تكافؤ محددة.

وقال سوناك "الآن بعد أن غادرنا الاتحاد الأوروبي، يمكن أن نعمل بشكل مختلف قليلا (في الخدمات المالية)".

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة يوم الخميس، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون أقر بأنه لا يحوي كل ما كان يصبو إليه بخصوص قطاع الخدمات المالية والتكافؤ التنظيمي.

وبموجب النظام المعروف بالتكافؤ، لن تحصل البنوك وشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية في بريطانيا على حق العمل بالأسواق الأوروبية إلا إذا ارتأت بروكسل أن القواعد المحلية "مكافئة"، أو بنفس قوة قواعد الاتحاد.

وتابع سوناك أن الطرفين يهدفان إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون التنظيمي في الخدمات المالية بحلول مارس آذار 2021، قائلا إن الصياغة ستبعث على الطمأنينة.

وأضاف "هذا الاتفاق يبث الطمأنينة أيضا لأنه تحدث عن إطار عمل تنظيمي تعاوني ومستقر".