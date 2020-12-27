العراق يوافق على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية بالعراق على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع) اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله إن" الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق".

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وقال التميمي إن الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد.