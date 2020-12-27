الارشيف / اخبار العالم

الرئيس الروسي يعتزم أخذ لقاح سبوتنيك

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسي يعتزم أخذ لقاح سبوتنيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

الرئيس الروسي يعتزم أخذ لقاح سبوتنيك

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنه "سيتم تطعيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد فيروس ".

وأكد بيسكوف في تصريحه للصحفيين، أن بوتين كان ينتظر استكمال جميع الإجراءات الرسمية قبل تلقي اللقاح، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف: "في الواقع، قال إنه سيفعل ذلك بنفسه. قال إنه سيتم تطعيمه، وأنه اتخذ هذا القرار وينتظر استكمال جميع الإجراءات".

وأكد بيسكوف أن روسيا واجهت هجمات هائلة من المنافسين منعدمي الضمير ضد اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا.

وقال: "لسوء الحظ، نواجه هجمات هائلة من المنافسين منعدمي الضمير. لنتذكر الهجمات على لقاح "سبوتنيك". كثيرة للغاية، بالطبع لم تكن هناك أي علامة من علامات التعاون".

وأضاف بيسكوف: "ولكن الآن، عندما أصبح "سبوتنيك" بالفعل أحد أكثر اللقاحات طلباً في العالم، فإن هذه الهجمات الآن ليست فعالة على الإطلاق".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الروسي يعتزم أخذ لقاح سبوتنيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا