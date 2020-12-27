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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسي يعتزم أخذ لقاح سبوتنيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنه "سيتم تطعيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد فيروس كورونا".
وأكد بيسكوف في تصريحه للصحفيين، أن بوتين كان ينتظر استكمال جميع الإجراءات الرسمية قبل تلقي اللقاح، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وقال بيسكوف: "في الواقع، قال إنه سيفعل ذلك بنفسه. قال إنه سيتم تطعيمه، وأنه اتخذ هذا القرار وينتظر استكمال جميع الإجراءات".
وأكد بيسكوف أن روسيا واجهت هجمات هائلة من المنافسين منعدمي الضمير ضد اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا.
وقال: "لسوء الحظ، نواجه هجمات هائلة من المنافسين منعدمي الضمير. لنتذكر الهجمات على لقاح "سبوتنيك". كثيرة للغاية، بالطبع لم تكن هناك أي علامة من علامات التعاون".
وأضاف بيسكوف: "ولكن الآن، عندما أصبح "سبوتنيك" بالفعل أحد أكثر اللقاحات طلباً في العالم، فإن هذه الهجمات الآن ليست فعالة على الإطلاق".
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