عُمان تفتح منافذها البرية والبحرية والجوية الثلاثاء المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان ، اليوم الأحد، فتح منافذها البرية والبحرية والجوية اعتبارا من الثلاثاء المقبل ، حسبما ذكرت مصادر إعلامية ، مشيرة الى أن سلطنة عمان بدأت رسميا الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) تحت شعار (التحصين وقاية).



وقال الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني وعضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء عُمان، اليوم- إن الشخص سيحتاج إلى جرعتين وأن الفترة الزمنية بينهما ستكون 21 يومًا، وأن الـ15 ألف جرعة التي وصلت إلى السلطنة الخميس الماضي سيستفيد منها 7 آلاف شخص، مبينًا أنه تم وضع آلية لعملية التطعيم كما تم وضع أولويات للمستهدفين من التطعيم.

وأكد السعيدي ، أن التطعيم سيشمل كافة المقيمين والوافدين في السلطنة، لكن الأولوية ستكون لمن هم في خطوط الدفاع الأولى من القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين يشكل مرض (كوفيد 19) خطورة على حياتهم من المتقدمين في العمر، وممن لديهم أمراض مزمنة خاصة الفشل الكلوي والتنفس المزمن، مشيرًا إلى أن التطعيم سيشمل كافة المواطنين والمقيمين، وقد تم توزيعه على كافة محافظات السلطنة، وسيتم إعطاؤه على حسب الأولوية، متوقعا وصول 28 ألف جرعة إلى السلطنة خلال شهر يناير المقبل