شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 14 قتيلاً وجريحاً في هجوم بسكين والان مع التفاصيل
يقيد القانون الصيني بيع وحيازة الأسلحة النارية، وعادة ما يتم تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع، وتم وصف مرتكبي اعتداءات مماثلة في الماضي بأنهم مرضى عقليون أو يحملون ضغينة ضد المجتمع.
وكان حارس مدرسة يحمل سكيناً قد أصاب 39 شخصاً على الأقل في روضة أطفال في منطقة قوانغشي جنوب البلاد في يونيو الماضي وحكم على الجاني بالإعدام.
وفي عام 2018، قتل رجل شخصاً وجرح 12 في هجوم بسكين في مركز تجاري في بيجين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: 14 قتيلاً وجريحاً في هجوم بسكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.