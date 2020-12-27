شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 10 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-رويترز قالت هيئة تنظيم الطيران في الصين، الأحد، إن تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا سيستمر حتى العاشر من يناير/كانون الثاني. ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الصينية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى بريطانيا، إثر مخاوف من ظهور سلالة جديدة لفيروس «كورونا» هناك.

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