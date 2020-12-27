شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعيد فتح حدودها الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز قالت الحكومة العمانية، الأحد، إن السلطنة ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتباراً من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت أنه يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس «كورونا» بناء على «فحص البلمرة»، وينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد بـ72 ساعة على الأكثر، كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة.

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