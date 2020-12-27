شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع من الحرب العالمية مدفون في ملعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف طاقم عمال بناء قاذف مدفعية ألمانياًَ من نوع «FK 96» يعود للحرب العالمية الأولى، في ملعب بيسبول سابق بمدينة أمهيرستبارج الكندية، أثناء حفر الأساسات؛ لبناء مدرسة جديدة. وكشف الخبراء أن السلاح كان غنيمة حرب قبل أن يتم دفنه ونسيانه.

وقال عمدة المدينة ألدو ديكارلو: إنه أمر غير عادي، المدفع تذكار استولت عليه القوات الكندية خلال الحرب العالمية.

وأضاف: إن التاريخ الدقيق للسلاح ما يزال قيد التتبع، وربما يعود إلى كامبراي الثانية؛ حيث حاولت قوة مشتركة من بريطانيا وكندا ونيوزيلندا طرد الألمان من مدينة كامبراي، وهي مركز مهم للسكك الحديدية والإمداد، والمثير في هذه القطعة هو أن كتلة المقعد سليمة.

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