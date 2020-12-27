شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة التونسية زهيرة سالم عن 80 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت الفنانة التونسية زهيرة سالم عن عمر يناهز الـ80 عاماً بعد صراع مع المرض.

والراحلة تعدّ من أبرز المطربات التونسيات في القرن العشرين، وحققت خلال مشوارها الفني رصيداً مميزاً من الأغاني يقترب من 500 عمل، أشهرها «باجة بلاد المندرة والصابة» و«أمي يا أمي» و«يما برأسك بريله» و«اعطيني شريبة».

ونعت وزارة الثقافة التونسية الفقيدة في صفحتها على «فيسبوك».

والراحلة اسمها الحقيقي زهيرة البراهمي وكانت من أبرز أصوات المعهد الرشيدي مع الفنانتين عليا ونعمة.

وأصدرت أول شريط غنائي لها في 1960. كما غنت لأهم الملحنين والمطربين على غرار محمد التريكي وعبد الحميد بلعلجية وصالح المهدي ومحمد علام ومحمد رضا والشاذلي أنور وغيرهم.

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