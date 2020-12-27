شكرا لقرائتكم خبر عن عودة سباق «الركض لتحقيق الأمنيات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من سمو الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن عودة سباق «الركض لتحقيق الأمنيات» للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ومدينة زايد الرياضية، ويقام السباق 8 يناير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن «تحقيق أمنية» مؤسسة غير ربحية مكرسة لتحقيق أماني الأطفال الذين يعانون حالة صحية تهدد حياتهم بشكل عام، وهي مرخصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي، وقد تم تحقيق أكثر من 4,600 أمنية لأطفال حتى الآن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يعانون أمراضاً خطِرة.

كانت هذه تفاصيل خبر عودة سباق «الركض لتحقيق الأمنيات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.