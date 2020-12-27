شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أمنية مشتركة وموحدة في دبي خلال احتفالات 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبدالله المري: تسخير الإمكانيات الذكية لتأمين الإحتفالات

مطر الطاير: خطة محكمة ضمان انسيابية الحركة المرورية

عيد الطاير: مولدات كهربائية متحركة في الأماكن الحيوية

راشد المطروشي: مشاركة 583" عنصرا من الدفاع المدني

خليفة الدراي: تخصيص 200 مركبة إسعاف و 685 مسعفاً

دبي : الخليج

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، عن اعتماد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في وسط مدينة دبي، بمشاركة دوائر ومؤسسات حكومة دبي من أجل المساهمة في إخراج الحدث العالمي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية والتوافد البشري وإدارة الحشود أثناء احتفالات السنة الجديدة، وفق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-١٩" وتطبيق البروتوكولات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي . وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال رأس السنة الميلادية 2021، حيث عقدت لجنة تأمين الفعاليات ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية عدة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال احتفالات العام الجديد 2021 وتطبيق الاجراءات الاحترازية. وأوضح الفريق المري أن شرطة دبي سخرت كافة إمكانياتها وتقنياتها الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل الميداني لرجال الشرطة من أجل العمل على تأمين الفعاليات بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، متمنياً لجميع الجهات المشاركة في الحدث العالمي كل التوفيق في أداء مهاهم والعمل على إسعاد المشاركين في الاحتفالات وتأمين سلامتهم، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح الحدث العالمي والتقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. سهولة تنقل الزوار وأكد مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن هيئات ومؤسسات حكومة دبي سخرت كافة إمكاناتها لضمان سعادة وسلامة الجمهور، وتسهيل حركة انتقال الزوار لمختلف فعاليات رأس السنة الميلادية، التي تتزامن هذا العام مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19. وقال : أكملت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات الرسمية والفعاليات السنوية، بالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي وشركة إعمار العقارية، استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية مُحكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة، مشيراً إلى أن إدارة الحركة المرورية في هذه المناسبة ستتم من خلال مركز التحكم الموحد للنقل والطرق، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وسيسهم المركز في زيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية والربط بين جميع مناطق دبي، والتكامل مع مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، إضافة إلى تحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة وسرعة الاستجابة لها. وأضاف: تشتمل خطة هيئة الطرق والمواصلات لإدارة الحركة المرورية والتنقل على عدة محاور، لضمان انسيابية الحركة المرورية، مع التركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات وايضا الخدمات الاخرى والتي تسهم في نجاح الفعالية، مؤكداً أنه سيتم تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وفي مقدمتها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات. أعلى معايير الجودة ومن جانبه قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية قوية ومتطورة تضمن تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية. وتأتي احتفالات دبي برأس السنة الميلادية هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لتؤكد كفاءة البنية التحتية في دبي وجاهزيتها للتعامل مع مختلف التحديات". وأضاف الطاير: "تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي وغيرها من المؤسسات الحكومية في إمارة دبي لضمان أعلى درجات الاستعداد والجاهزية حتى تخرج الاحتفالات بالصورة المشرفة التي تليق بدبي. وتتضمن خطة عمل الهيئة لتأمين احتفالات العام الجديد عدداً من الإجراءات تشمل توفير مولدات كهربائية متحركة في مختلف الأماكن الحيوية، إضافة إلى تواجد فرق العمليات وفرق الصيانة المتخصصة التابعة للهيئة والمدربة للتعامل مع مختلف الأزمات، وذلك لضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه والاستجابة السريعة لأية حالات طوارئ قد تحدث لا قدر الله". 24 على 24 من جانبه أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اكتمال كافة الترتيبات لتأمين الفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 في إمارة دبي، وفق الخطط الموضوعة الهادفة لتحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لكافة الفئات من أفراد الجمهور، ضمن اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي وذلك بالتعاون مع الوحدات والفرق المشاركة من الشركاء الاستراتيجيين. وأعلن مشاركة الدفاع المدني هذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا والتدابير الاحترازية المطبقة، ب "583" عنصرا من الضباط وضباط الصف والأفراد، يمثلون نخبة من الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية، وعدد 71 من الآليات ومركبات الإطفاء والإنقاذ الحديثة والمتطورة، مع تحديد مسارات تحركاتها لتنفيذ مهامها بالدقة المطلوبة والتعامل الفعال في حالات الطوارئ. وأشار إلى جاهزية جميع مراكز الدفاع المدني بدبي على مدار ال "24" ساعة وفق توزيعها الجغرافي لتغطية الأنشطة المصاحبة للاحتفالات في مختلف المواقع حيث تشكل مراكزاً للاختصاص ونقاطاً للدعم والإسناد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي تهدف لتطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية. وأوضح التزام الإدارة العامة بتوفير كافة متطلبات الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات الوطنية والعامة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية. ودعا إلى تجاوب أفراد الجمهور مع التوجيهات الخاصة من الجهات المسؤولة والالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات باستقبال السنة الميلادية الجديدة وعكس الصورة المشرفة عن الدولة ودبي في استضافة وتنظيم الفعاليات المختلفة بالكفاءة المهنية العالية والقدرات البشرية الكبيرة. 200 مركبة إسعاف قال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المؤسسة أنهت استعداداتها لاحتفالات راس السنة الميلادية 2021 بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية المتقدمة ما قبل المستشفى، وذلك ضمن جهود اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي. وكشف بن دراي أن المؤسسة في ظل الظروف المترتبة عن جائحة كورونا والإجراءات الوقائية سوف تفعل كافة النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع انحاء إمارة دبي والبالغ عددها 122 نقطة، وتضم النقاط الإسعافية ووحدات متخصصة كطبيب الطوارئ والمستشفى الميداني والعناية المركزة ووحدة الأمومة والطفولة ووحدة مكافحة الامراض المعدية ووحدة أصحاب الهمم ووحدة النقل الخاص المخصصة لأصحاب السمنة المفرطة وغيرها، فضلا عن وحدات التدخل السريع كالدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة والمستجيب الأول والسيارات الرياضية بالإضافة الى 200 مركبة اسعاف ومشاركة 685 من الكوادر الإسعافية بينهم أطباء وفنيي طب طارئ ومسعفين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لضمان التعامل السريع مع حالات الطوارئ وتلبية كافة الاحتياجات الإسعافية بوقت قياسي. وأشار بن دراي أنه بالإضافة إلى النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع انحاء دبي عملت المؤسسة على توزيع 78 نقطة إسعافية إضافية بناءً على التوزيع الجغرافي للفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات والأماكن التي سوف تشهد جماهير وفي المناطق الحيوية، والطرق الداخلية والخارجية. وأوضح أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لحماية كوادرها الإسعافية ومتعامليها من خلال عمليات التعقيم المكثف لمركبات الإسعاف قبل وبعد كل بلاغ فضلاً عن توفير كافة المستلزمات الوقائية للأطقم الإسعافية مشيراً الى أن المؤسسة تطبق أعلى معايير الصحة والسلامة بما يحقق غاياتها النبيلة في إنقاذ الأرواح. وطالب خليفة بن دراي أفراد الجمهور الذي يعانون من أمراض كالسكري والضغط وأمراض القلب وغيرها ويرغبون في الحضور إلى موقع الفعاليات أن يحضروا ادويتهم معهم وأن يتجنبوا أماكن التجمعات وأن يتقيدوا بالإرشادات والنصائح والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية وحثهم على ان لا يترددوا في طلب خدمة الإسعاف إن لزم الأمر كما تمنى لهم قضاء أوقات ممتعة في احتفالات راس السنة. خطة أمنية مشتركة ومن جانبه قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، إن إمارة دبي تستعد للاحتفال لرأس السنة 2021 في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم أجمع وهي جائحة كورونا "كوفيد 19" مما يشكل تحدي في إنجاح هذا الحدث، وإن اللجنة وضعت خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال احتفالات العام الجديد، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجمهور من خلال وضع العديد من السيناريوهات والتجارب مع الشركاء تحسبا لأي طارئ إذا ما قدر الله. خطط تشغيلية وعن إدارة الحركة المرورية والخطط التشغيلية بالتنسيق مع شرطة دبي ، أكدت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي بمؤسسة المرور والطرق ورئيس لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات ، انه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق التابع لهيئة الطرق والمواصلات ومركز دبي للأنظمة المرورية، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، وأن الهيئة انتهت من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات وبالتنسيق المباشر مع لجنة تامين الفعاليات في إمارة دبي وإعمار ، من استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة، وأن فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات ستكون متواجدة في الميدان ومراكز التحكم بالتنسيق مع شرطة دبي وإعمار. إغلاقات الشوارع وأضافت: إن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسة والتي ستضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات وأيضا الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين والتي ستهدف لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية، حيث يتضمن المحور الأول إغلاق شارع الأصايل (من شارع عود ميثاء الى شارع الميدان) الساعة 4:00 عصراً لاستخدامه كمسار للمواصلات العامة ومركبات الطوارئ ، وإغلاق شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة، داعية الجمهور ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول إلى ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 عصراً، وكذلك إغلاق شارع المركز المالي ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً وشارع الصكوك ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً ، أما شارع المستقبل فسيكون الاغلاق بين تقاطعي شارع الخليج التجاري الأول وشارع المركز التجاري تدريجياً ما بين الساعة 6:00 والساعة 8:00 مساءً وسيستمر الاغلاق حتى نهاية الفعالية، موضحة أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال توزيع وتواجد الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع والتي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق وبالتعاون مع شرطة دبي، ونبهت الجمهور ومستخدمي المترو إلى أن محطة برج خليفة سيتم إغلاقها في تمام الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً. بالإضافة إلى تحديد منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، تحت إشراف أفراد الشرطة والفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات، للسماح للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم وذلك لمنع العبور العشوائي على شارع الشيخ زايد. خدمات الحافلات وأشارت بن عدي إلى أنه خلال المحور الثاني، سيتم تشغيل 200 حافلة لنقل الزوار بعد انتهاء الفعالية من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة وتحديدا إلى محطات المترو لتسهيل عملية الخروج، علما أن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة. وسيكون توزيعها كما يلي: 78حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة مترو الجافلية ومواقف مصلى العيد في المنخول وديرة سيتي سنتر، و43 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور ، و53 حافلة لنقل الجمهور من شارع المركز المالي إلى (مواقف نادي الوصل، محطة مترو الجافلية وديرة سيتي سنتر ومواقف مصلى العيد في المنخول)، و8 حافلات لنقل الجمهور من شارع برج خليفة إلى محطة مترو ديرة ستي سنتر، إلى جانب 18 حافلة لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري (على شارع الشيخ زايد) إلى محطة مترو ديرة سيتي سنتر. مركبات الأجرة والمترو والترام وقالت بن عدي: ان المحور الثالث تضمن تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف إدارة الاقامة وشؤون الأجانب ومواقف مصلى العيد في المنخول ونادي الوصل، حيث يمكن للجمهور الوصول إليها من موقع الفعالية عن طريق حافلات الهيئة التي تم ذكرها وقت المغادرة، فيما سيضمن المحور الرابع تشغيل الخط الأحمر ابتداءً من الساعة 05:00 صباحا من يوم الخميس 31/12/2020، ولغاية الساعة 01:00 صباحا (بعد منتصف الليل) من يوم السبت الموافق 2021/1/2 ولمدة 44 ساعة، كما سوف يتم تشغيل الخط الاخضر ابتداءً من الساعة 05:30 صباحا من يوم الخميس 31/12/2020، ولغاية الساعة 01:00 صباحا (بعد منتصف الليل) من يوم السبت الموافق 2021/1/2 ولمدة 43:30 ساعة، كما سوف يتم تشغيل الترام من الساعة 06:00 صباحا يوم الخميس 31/12/2020، ولغاية الساعة 01:00 صباحا (بعد منتصف الليل) من يوم السبت الموافق 2021/1/2، وذلك حرصا على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وأيضا عملية الخروج. الأنظمة المرورية الذكية وذكرت، أن المحور الخامس تضمن مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي وشارع الشيخ محمد بن راشد بوليفارد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار، كما سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة، وأنه سيتم أيضا إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة وذلك حفاظا على السلامة العامة للجمهور، بالإضافة إلى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد على القناة المائية، وأنه سيتم تقديم خدمة الاستعلام عن تفاصيل الخطة المقترحة وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستكون موحدة بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وإعمار. ويمكن للجمهور الاستفسار عن طريق رقم هيئة الطرق والمواصلات المجاني 8009090. داعية الجمهور إلى اتباع إرشادات أفراد هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي واستخدام الطرق البديلة حسب اللوحات الإرشادية. جاهزية أمن الموصلات ومن جهته أكد العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، على جاهزية خطة تأمين الإدارة لفعالية رأس السنة الميلادية، وتهدف لتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لمستخدمي وسائل النقل، ومستخدمي قطاع النقل والمواصلات، داعيا الجمهور المحافظة على الإجراءات الوقائية المتعبة، حيث تعمل الإدارة على مدار 24 ساعة، عبر غرفة عمليات تابعة لها مجهزة بجميع التقنيات الحديثة، لرصد جميع البلاغات والاستفسارات العامة للجمهور، ضمن نطاق الاختصاص. رموز الاستجابة السريعة سيحصل كل ضيف خلال احتفال ليلة رأس السنة 2021 على رمز استجابة سريعة، وهناك ستة ألوان مختلفة لهذه الرموز تدل على الفئات المختلفة للحاضرين في وسط مدينة دبي ليلة رأس السنة، إذ يحصل نزلاء الفنادق على رمز استجابة سريع باللون الذهبي، بينما يحصل زوار المطاعم على رمز باللون الأزرق الفاتح، وتم تخصيص اللون الأحمر الداكن لضيوف دبي أوبرا، واللون الأسود للمنطقة العامة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. الدخول العام - بوليفارد الشيخ محمد بن راشد سيكون مطلوباً من جميع الضيوف ارتداء الكمامات الواقية في جميع مناطق المشاهدة مع توفير معقمات اليدين عند كل بوابة، وستبادر إعمار قبل يوم واحد من الحدث إلى إجراء عملية تعقيم كاملة لوسط مدينة دبي، بالإضافة إلى تركيب لافتات واضحة في جميع أنحاء المنطقة لتوجيه الأشخاص إلى البوابات والمناطق الصحيحة، وسيبقى دبي مول مفتوحاً أمام المتسوقين، في حين سيتم إغلاق مداخل المناطق المخصصة للمشاهدة. برج بارك سيتم تخصيص منطقة "برج بارك" في وسط مدينة دبي لقاطني برج خليفة وضيوف فندق أرماني، وعلى الراغبين منهم بالحضور التسجيل عبر تطبيق U من إعمار. مشاهدة الاحتفالات عبر الإنترنت تتيح إعمار للأشخاص غير القادرين على حضور الاحتفالات في وسط مدينة دبي فرصة مشاهدتها عبر البث الحي من الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي عبر الموقع الإلكتروني: mydubainewyear.com. علاوةً على ذلك، تتعاون إعمار مع منصة "زووم" لاستضافة احتفالاتها ليلة رأس السنة مباشرةً من وسط مدينة دبي عبر مكالمة فيديو عالمية على المنصة. وسيستقطب الاحتفال 50,000 شخصاً من جميع أنحاء العالم ليستمتعوا ويستقبلوا العام الجديد مع أول احتفال ليلة رأس سنة منقول على منصة.