شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم» يفتح باب الترشح لعضوية 5 مجالس لأولياء أمور الطلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



دعا مجلس الشارقة للتعليم الراغبين في الترشح لعضوية مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات التابعة له وعددها خمسة مجالس هي: مجلس مدينة الشارقة ومجلس مدينة الذيد (المنطقة الوسطى) ومجلس مدينة كلباء ومجلس مدينة خورفكان ومجلس مدينة دبا الحصن، إلى تقديم المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشارقة للتعليم.

وحدد المجلس وفق القانون الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إجراءات الترشح التي تتيح العضوية بالانتخاب لـ 60% للمواطنين و40% للمقيمين في مختلف المجالس الخمسة.

وحدد المجلس شروط عضوية مجالس أولياء الأمور في المدن بإمارة الشارقة وهي ألاّ يقل عمره عن (25) سنة ميلادية وأن يكون متمتعاً بالأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد عليه اعتباره طبقاً للقانون وأن يكون ولي أمر الطالب أحد أعضاء مجالس أولياء أمور مدرسة حكومية بالإمارة أو يكون أحد التربويين العاملين في المؤسسات التعليمية.

وحددت مدة العضوية لمجلس أولياء أمور المدن ثلاثة أعوام دراسية متتالية على أن تتشكل مجالس أولياء أمور في كل مدينة من (10) أعضاء تكون نسبة المواطنين في كل مجلس أكثر من (60%) على النحو الذي أوردته وهو خمسة أعضاء يتم انتخابهم على مستوى المدن وخمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الشارقة للتعليم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خلال الفترة المقبلة في إطار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وفق خطة زمنية واضحة المسار، وذلك بهدف الانتهاء من تشكيل مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات الخمسة لتقوم مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة بدورها كحلقة الوصل بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي ولها فروع في مدن الإمارة لتواصل دورها على امتداد ثلاث سنوات دراسية عن طريق الانتخاب وتتم العملية الانتخابية تحت مظلة مجلس الشارقة للتعليم.

ومن شأن التعاون المشترك، أن يعزز من التنسيق القائم بين مجلس الشارقة للتعليم ووزارة التربية التعليم في كل ما يخدم العملية التربوية والتعليمية.

ويعتبر دور ولي الأمر مهم في عملية اختيار المرشح في انتخابات مجالس أولياء الأمور بنسختها الثانية للعام الدراسي 2020-2021 لاختيار من يرون فيه الكفاءة لتمثيلهم ونقل أصواتهم وتأدية دورهم المهم في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع بكفاءة وفاعلية.

وفي هذا الصدد أفاد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، بأن إمارة الشارقة تواصل تنفيذ رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مواصلة انتخاب مجالسها لتكون الإضافة النوعية بانتخاب مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات على مستوى إمارة الشارقة، وأشار إلى أن هذه الانتخابات ستشكل محوراً لتكامل الجهود من خلال انتخاب واختيار الشخصيات التربوية التي تمثل أولياء الأمور والمجتمع.