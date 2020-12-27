شكرا لقرائتكم خبر عن موسم العطلات يهبط بسيولة الأسهم إلى 404 ملايين درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت أسواق الأسهم المحلية تراجعاً طفيفاً في أولى جلسات الأسبوع الأخير من العام 2020، بعد حالة من التأرجح بين المنطقتين الحمراء والخضراء، مع تراجع واضح في سيولة المستثمرين، بالتزامن مع فترة أعياد الميلاد، ودخول المستثمرين في إجازات سنوية.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.46%، بما يعادل 11.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2515.67 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.59%، بما يعادل 30 نقطة، ليغلق عند 5095.9 نقطة.

وهبطت السيولة الكلية في السوقين إلى 404.5 مليون درهم، بتداول 183.1 مليون سهم، حيث شهد سوق أبوظبي 301.5 مليون درهم، بتداول 64.1 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي المالي 103 ملايين درهم، بتداول 119 مليون سهم.

وصعد «جي إف إتش» 3.2% إلى 0.610 درهم، وتصدر التداولات بنحو 25 مليون درهم، كما ارتفع «العربية للطيران» 1.6%، و«دار التكافل» 4%.

وتراجع «داماك» 3.5%، و«إعمار العقارية» 0.3%، و«دبي الإسلامي» 0.85%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.94%.

وواصل سهم «دي إكس بي» تراجعه منذ الإعلان عن عرض الاستحواذ، حيث انخفض خلال جلسة الأحد بنسبة 4.8% إلى 0.099 درهم، بتداول 27 ألف درهم فقط.

تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.9%، و«الدار» 0.3%، و«أدنوك للتوزيع» 0.8%، وارتفع «العالمية القابضة» 0.24%، وارتفع «إشراق» 2.24%، و«الواحة كابيتال» 0.9%.