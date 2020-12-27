سلطنة عمان تعلن موعد فتح حدودها

أعلنت سلطنة عمان، الشروط اللازمة للدخول إلى أراضيها، حيث "يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناءً على فحص "PCR" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد بـ72 ساعة على الأكثر".

وقالت وكالة الأنباء الحكومية، "سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من

مطارات السلطنة"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأعلنت السلطنة، أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر.

وأشارت إلى أنه "سيتم تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية عند القدوم للسلطنة والالتزام بالعزل

الصحي لمدة 7 أيام".

وأكدت "عدم احتساب فترة العزل للقادمين من السفر العاملين في القطاعين العام والخاص في السلطنة إجازة مرضية مدفوعةَ الأجر".

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ اعتبارًا من 22 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع، بسبب مخاوف من سلالة جديدة من كوفيد-19.