الكرملين: سيتم تطعيم الرئيس بوتين ضد فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا واجهت هجمات هائلة من المنافسين منعدمي الضمير ضد اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا.

وصرح بيسكوف،بإنه سيتم تطعيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأكد بيسكوف في تصريحه للصحفيين،

أن بوتين كان ينتظر استكمال جميع الإجراءات الرسمية قبل تلقي اللقاح.

وقال بيسكوف: "في الواقع، قال إنه سيفعل ذلك بنفسه. قال إنه سيتم تطعيمه، وأنه اتخذ هذا القرار وينتظر

استكمال جميع الإجراءات".

وقال: "لسوء الحظ، نواجه هجمات هائلة من المنافسين منعدمي الضمير. لنتذكر الهجمات على لقاح "سبوتنيك". كثيرة للغاية، بالطبع لم تكن هناك أي علامة من علامات التعاون".

وأضاف بيسكوف: "ولكن الآن، عندما أصبح "سبوتنيك" بالفعل أحد أكثر اللقاحات طلبًا في العالم، فإن هذه الهجمات الآن ليست فعالة على الإطلاق".