أعلنت السُلطات الصحية الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 119 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 54 ألفا و693 حالة.
أنباء (إرنا) الإيرانية - إن عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و200 ألف 465 شخصًا، فور تسجيل 5502 إصابة جديدة منذ أمس السبت.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية "سيما سادات لاري" - في بيان لها أوردته وكالة
شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية الآن في وحدات العناية المركزة تبلغ 5212 حالة.
كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 951 ألفا و860
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تُسجل 5502 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.