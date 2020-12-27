إيران تُسجل 5502 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السُلطات الصحية الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 119 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 54 ألفا و693 حالة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية "سيما سادات لاري" - في بيان لها أوردته وكالة

أنباء (إرنا) الإيرانية - إن عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و200 ألف 465 شخصًا، فور تسجيل 5502 إصابة جديدة منذ أمس السبت.



كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 951 ألفا و860

شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية الآن في وحدات العناية المركزة تبلغ 5212 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.