تسجيل 1506 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت فلسطين، 28 حالة وفاة و1506إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تعافي 1493 حالة بعد إجراء 4723 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لقناة الغد.
وأوضحت الكيلة، في تقريرها حول مستجدات فيروس كورونا، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوفيات 1.0%من مجمل الإصابات.
وبيّنت أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية “الخليل 1، رام الله والبيرة 5، جنين 3، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم1، نابلس 1، ضواحي القدس 1، طوباس 2، بيت لحم 2″، فيما سجل قطاع غزة 12 حالة وفاة.
وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طولكرم(69)، بيت لحم (65)، طوباس (26)، قلقيلية (23)، نابلس (99)، الخليل (106)، أريحا (10)، رام الله (130)، ضواحي القدس (25)، جنين (61)، سلفيت (21)”، قطاع غزة (554)، مدينة القدس (317).
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طولكرم (78)، بيت لحم (180)، طوباس (19)، قلقيلية (86)، نابلس (195)، الخليل (175)، أريحا (29)، رام الله (88)، جنين (194)، سلفيت (55)”، قطاع غزة (160)، مدينة القدس (234).
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 112 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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