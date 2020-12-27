النمسا: 4 ملايين مواطن يتلقون لقاح كورونا الصيف المُقبل

وقع المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن يصل عدد متلقى لقاح كورونا المستجد إلى 4 ملايين شخص في البلاد بحلول الصيف المقبل.



وقال كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمناسبة انطلاق عملية التطعيم بلقاح كورونا المستجد في البلاد - "إن هذا يوما تاريخيا في حياة النمساويين وكل دول أوروبا".. مضيفا "تمكنا من إجراء اللقاحات الأولى في النمسا وجميع أنحاء أوروبا في نفس الوقت".



وأضاف كورتس قائلا "لقد كنا نكافح وباءً طوال العام استطاع

أن يغير كل شيء تقريبًا بين عشية وضحاها" موضحا أنه اعتبارًا من اليوم تغير التاريخ ولكن لن ينته الوباء بشكل مفاجئ، مؤكدا أن التطعيم هو بداية هزيمةوتغيير قواعد اللعبة.



وأشار كورتس إلى أن حملة التطعيم ستكون على مراحل وسيكون هناك تركيز قوي في البداية على دور رعاية المسنين والطاقم الطبي، لافتا الى أنه يمكن بعد ذلك تقديم

التطعيم لجميع الأشخاص في النمسا.



ومن جانبه.. قال وزير الصحة رودولف أنشوبر أنه على قناعة بأن الغالبية العظمى من السكان سوف ينتهزون الفرصة للحصول على التطعيم بحلول الصيف المقبل .

وتوقع الوزير الموافقة على لقاحات أخرى قريبًا، لافتا الى أن هناك عدة أشهر لازالت صعبة مع استمرار القيود، مؤكدا اقتراب العودة إلى الحياة الطبيعية مع كل تطعيم يتم إجراؤه.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.