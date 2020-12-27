فرانس برس: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة بكورونا في العالم

أظهرت حصيلة لوكالة فرانس برس، تستند إلى الأرقام الرسمية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة، و1.7 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل عام تقريبًا.

في الإجمال، رصدت ثمانين مليونًا و145 ألفًا و185 إصابة بالفيروس، ومليونًا و756 ألفًا وستين وفاة، وفقًا لقناة الغد.

وسُجلت في المعدل 580 ألف إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي.

وأوروبا هي أكثر مناطق العالم تضررًا من الفيروس بتجاوزها عتبة 25 مليون

إصابة و546 ألف وفاة.

والدول التي سجلت أعلى أعداد من الإصابات هي الولايات المتحدة (18 مليونًا و945 ألفًا و149 إصابة و331 ألفا و916 وفاة) والهند (10ملايين و169 ألفًا و118 إصابة و147 ألفًا و343 وفاة) والبرازيل (7 ملايين و465 ألفًا و806 إصابات و190 ألفًا و795 وفاة) وروسيا (3 ملايين وخمسون ألفًا و248 إصابة و54778 وفاة)

وفرنسا (2 مليون و550 ألفًا و864 إصابة و62573 وفاة).

وبعد أوروبا، تمثل الولايات المتحدة وكندا معًا ثاني أكثر مناطق العالم تضررًا بتسجيلهما 346 ألفًا و636 وفاة من بين 19 مليونًا و479 ألفًا و293 إصابة.

وتأتي تاليا منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بتسجيلها 15 مليونًا و139 ألفًا و172 إصابة و496 ألفًا و524 وفاة، ثم آسيا بـ13 مليونًا و670 ألفًا و958 إصابة و215 ألفًا ومئة وفاة، والشرق الأوسط بثلاثة ملايين و887 ألفًا و85 إصابة و88611 وفاة، وأفريقيا بمليونين و640 ألفًا و,778 إصابة و62234 وفاة، وأقيانيا بـ30919 إصابة و944 وفاة.