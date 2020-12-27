الشرطة العراقية تؤكد استقرار الوضع الأمني في الموصل

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبدالغني الأسدي، اليوم الأحد، استقرار الوضع الأمني في مدينة الموصل، واصفًا إياه بـ"الجيد"، مثمنًا تعاون المواطنين مع السلطات الأمنية في هذا الإطار.



قال الأسدي ـ خلال لقاء مع القيادات الأمنية والإدارية في محافظة نينوى- إن "الوضع الأمني في الموصل جيد ونلمس تعاونًا أمنيًا ومعلوماتيًا

واضحًا من المواطنين".



وأضاف ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" ـ " علينا الأمن وعليكم الإعمار"، متابعا "لدينا قراءات واطلاعات كاملة للواقع الأمني والاستخباري وما نحتاج إليه هو الوعي الأمني والتعاون".

وفي وقت سابق باشرت الشرطة الاتحادية العراقية بتنفيذ عملية تفتيش

في بغداد لنزع السلاح غير المرخص وفرض سلطة القانون, وفي البصرة جنوب العراق انطلقت اليوم المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي أطلق عليها "الوعد الصادق" لأهداف مماثلة "بحسب خلية الإعلام الأمني".



إلى ذلك أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم محاولة استهداف رتل قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة, وقتلت إرهابيا أثناء قيامه بزرعها في قرية المهدية الواقعة على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت.