الصين.. مقتل 7 أشخاص في هجوم بسكين

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون، خلال هجوم بسكين وقع في شمال شرق الصين.
أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن الهجوم وقع في مدينة كايوان بمقاطعة لياونينغ، خارج حمام ساونا وحمام عادي. وتم القبض على المشتبه به، بينما لا يزالالدافع وراء الهجوم غير معروف، وفقًا لروسيا اليوم.
ويقيد القانون الصيني بيع وحيازة الأسلحة النارية، وعادة ما يجري تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.
وقد وصف السلطات في الماضي مرتكبي مثل هذهالاعتداءات بأنهم "مرضى عقليًا أو يحملون ضغينة ضد المجتمع".
وفي هجمات سابقة، أصاب حارس أمن مدرسة يحمل سكينًا 39 شخصًا على الأقل، في روضة أطفال بمنطقة جوانجشي الجنوبية في يونيو من هذا العام. وحكم على الجاني بالإعدام.
وفي عام 2018، قتل رجل شخصًا وأصاب 12 آخرين خلال هجوم بسكين في مركز تجاري بالعاصمة بكين.
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