الصين تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 10 يناير

أعلنت الصين، اليوم الأحد، استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى العاشر من يناير.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الصينية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى بريطانيا، على إثر مخاوف من ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح يوم الخميس، "إنه مع الأخذ في الاعتبار إجراءات الدول الأخرى، قررت

الصين تعليق الرحلات الجوية بين الصين والمملكة المتحدة بسبب سلالة الفيروس الجديدة".. مضيفا أن بلاده ستتابع التطورات عن قرب، وتعدل إجراءات الوقاية وفقًا لذلك.

وقررت العديد من الدول أخيرًا تعليق جميع رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد ظهور سلالة جديدة أكثر قابلية للانتقال من (كوفيد-19)، حيث سبق وأعلن رئيس الوزراء

البريطاني "بوريس جونسون" السبت الماضي عن فرض جديد لقيود المستوى الرابع لمكافحة (كوفيد-19) في لندن وأجزاء أخرى من إنجلترا في إطار مواجهة التصاعد المقلق في عدد الإصابات المرتبطة بسلالة جديدة أكثر انتشارا، حيث أشار إلى أن "السلالة الجديدة (من الفيروس) قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%".

وقد أظهر أحدث إحصاء لرويترز أن أكثر من 79.9 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و753430​.