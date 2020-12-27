مقتل 7 أشخاص في هجوم بسكين شمال شرق الصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

اعلنت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص واصابة 7 آخرين، خلال هجوم بسكين وقع في شمال شرق البلد.

ووقع الهجوم في مدينة كايوان بمقاطعة لياونينغ، خارج حمام ساونا وحمام عادي. وتم القبض على المشتبه به، بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.

ويقيد القانون الصيني بيع وحيازة الأسلحة النارية، وعادة ما يجري تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.

وقد وصف السلطات في الماضي مرتكبي مثل هذه الاعتداءات بأنهم “مرضى عقليا أو يحملون ضغينة ضد المجتمع”.

وفي هجمات سابقة، أصاب حارس أمن مدرسة يحمل سكينا 39 شخصا على الأقل، في روضة أطفال بمنطقة جوانجشي الجنوبية في يونيو من هذا العام. وحكم على الجاني بالإعدام.

وفي عام 2018، قتل رجل شخصا وأصاب 12 آخرين خلال هجوم بسكين في مركز تجاري بالعاصمة بكين.