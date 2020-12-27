المنشط الإذاعي “مومو” ينفصل عن زوجته الإسبانية.. واتهامات تلاحقه

يعيش المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة، وسط زوبعة من الجدل، مصدرها حياته الشخصية، إذ سربت طليقته الإسبانية، إينماكولودا رودريكيز، أمس السبت، تفاصيل خلافهما، الذي أنهى علاقتهما، ودفعها إلى نشر غسيلهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت زوجة “مومو” من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، المنشط الإذاعي الشهير بسوء معاملتها، ومنعها من أخذ أغراضها من منزله، بعد قرار انفصالهما، وهو ما لم يرد عليه مومو، وحاول تجاهله بنشر صور يظهر فيها أنه غير مهتم بما يحصل حوله.

ويعيش مومو تجربة الطلاق للمرة الثانية، بعدما كان قد انفصل عن زوجته الأولى عقب علاقة أثمرت طفلين.

وذاعت أسرار حياة مومو الشخصية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، بعدما تعددت منشورات طليقته الإسبانية، التي اتهمته، ووالدته بسوء معاملتها.