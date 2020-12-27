الاتحاد الأوربي يبدأ حملته لتلقيح سكانه ضد كوفيد-19 اليوم الأحد

بعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوربي الضوء الأخضر للقاح “فايزر-بايونتيك”، تبدأ معظم الدول الأوربية، رسميا، حملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19، اليوم الأحد، على خطى العديد من البلدان الأخرى.

ووصلت الجرعات الأولى من اللقاح ضد الفيروس، الذي تتفشى سلالة جديدة منه من بريطانيا إلى دول عدة في العالم، منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، أمس السبت.

وفي فرنسا، تم إرسال 19500 جرعة إلى الصيدلية المركزية لمستشفيات باريس، حيث قام الموظفون، الذين يضعون أقنعة وقفازات واقية خاصة ضد البرد، حيث يتم تخزين اللقاح في -70 درجة مئوية، ونقلت الصناديق إلى ثلاجات خاصة.

وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن اللقاح، الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية، وبايونتيك الألمانية، يحمي 95 في المائة من الأفراد من الإصابة بالأشكال الحادة للفيروس، وينقذ العديد من الأرواح، فيما كانت ألمانيا، والمجر، وسلوفاكيا الأولى في تطعيم سكانها، قبل يوم من الإطلاق الرسمي للحملة، حيث إنه في ألمانيا، كان أول شخص يتلقى لقاح “فايزر-بايونتيك” هو إديث كواتسالا، امرأة تبلغ من العمر 101، وهي من سكان دار لرعاية المسنين في منطقة في الشرق.

وقبل الاتحاد الأوربي، بدأت العديد من الدول الأخرى حملاتها للتلقيح ضد كوفيد-19، الذي أودى بحياة مليون، و750 ألفا و780 شخصا على الأقل، وأصاب حوالى ثمانين مليون شخص في كل أنحاء العالم.