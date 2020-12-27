العرض التجريبي لـ”الكنز”.. فيلم يحكي قصة مسلم ويهودي يبحثان عن هويتهما المغربية المشتركة – فيديو

رفع المخرج المغربي، عمر غفران، الستار عن فيلمه الجديد “الكنز”، مساء أول أمس الجمعة، في الرباط، في عرض تجريبي، بحضور طاقمه الفني.

ويعالج الفيلم في قالب كوميدي، موضوع التعايش بين المسلمين، واليهود المغاربة، ويؤدي بطولته طارق البخاري، وسكينة درابيل، ومحمد الحوضي بمشاركة هند بلعولي، وفاطمة بوجو، وجمال العبابسي، وناصر المدري، وعلي قراري.

وكشف مخرج الفيلم، عمر غفران، لـ”اليوم24″، عن تفاصيل العمل، الذي قال إنه يعرض قصة مغربيين، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، يبحثان عن كنز، وعبره عن هويتهما المغربية المشتركة.

ومن جهته، تحدث الممثل جمال العبابسي في تصريحه لـ”اليوم24” عن دوره في العمل، حيث يجسد شخصية تعكس طريقة تعامل فئة كبيرة مع اليهود، رافضة التعايش معهم.