بعد تحرشه بإبنته.. سبعيني ينهي حياة شاب بسلاح أبيض في آسفي

اهتزت ساكنة حي سانية وسط ميدنة آسفي مساء السبت، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في الثلاثينياث من عمره إثر خلاف بينه وبين أب في السبعينيات من عمره.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن خلاف بين الضحية وأب مسن تطور الى جريمة قتل طعنا بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في نزيف حاد فارق إثره الضحية الحياة بقسم المستعجلات.

وأضاف المصدر داته، أن الهالك اعتاد التحرش بإبنة الجاني، ما دفع الأب الى الدخول في خلاف مع الهالك، قبل أن تتحول الواقعة إلى جريمة قتل، فيما عرف مكان الحادث إستنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية وعناصر الشرطة العملية والتقنية.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي بآسفي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما تم توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.