وفاة الوزير السابق محمد الوفا متأثرا بإصابته بكورونا

توفي اليوم الأحد، الوزير الاستقلالي السابق محمد الوفا، عن عمر يناهز 72 سنة.
وقالت مصادر مقربة من الوفا ل”اليوم24”، اليوم الأحد، إن الوزير السابق وافته المنية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان الوفا قد شغل منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومنصب وزير منتدب مكلف بالشؤون العامة والحكامة، وشارك في حكومتي عبد الإله ابن كيران، الأولى والثانية.
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