شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شرق تركيا والان مع التفاصيل

الأحد 27 ديسمبر 2020 ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق تركيا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين وبلغت قوته 5.3 درجات وأن مركزه كان إقليم ألازيغ شرق تركيا ، فيما بدأ الزلزال بقوة 6.4 درجات. ولم يعلن المركز عن خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن .

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