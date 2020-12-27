شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 22 اصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 27 ديسمبر 2020 أعلنت السلطات الصینیة الیوم الاحد تسجیل 22 اصابة بفیروس كورونا، فیما لم تسجل اي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضیة.

ونقلت وكالة انباء الصین الجدیدة (شینخوا) عن اللجنة الوطنیة للصحة القول إن اجمالي الإصابات في بر الصین الرئیسي ارتفع الى 86955 شخصا في حین یستقر اجمالي عدد الوفیات عند 4634 شخصا.

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 22 اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.