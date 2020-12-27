شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلادش تستعد لنقل دفعة ثانية من الروهينجا إلى جزيرة نائية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون اليوم الأحد إن بنجلادش تستعد لنقل دفعة ثانية من الروهينجا الذين فروا إليها من ميانمار إلى جزيرة بهاسان تشار النائية في خليج البنغال خلال الشهر الجاري، وذلك رغم دعوات أطلقتها منظمات حقوقية مطالبة بالامتناع عن نقل دفعات أخرى.

وذكر مسؤولان مطلعان على التطورات إن حوالي ألف من اللاجئين من أفراد الأقلية المسلمة سينقلون إلى الجزيرة في الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد أن نقلت بنجلادش أكثر من 1600 منهم إليها في أوائل الشهر الجاري.

وقال محمد شمس الدُجى نائب المسؤول الذي يتولى أمر اللاجئين في بنجلادش إن عملية النقل تتم طواعية وإنه لن يُنقل أحد للجزيرة رغم إرادته.