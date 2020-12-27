شكرا لقرائتكم خبر عن قيود مشددة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وأمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في وقت سابق بعدم السماح لأي رحلات جوية من بريطانيا بالهبوط في البلاد حتى 31 ديسمبر. وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن الحظر قد تم تمديده لأسبوعين آخرين بعد ليلة رأس السنة الجديدة.
وقال المتحدث: "تمت الموافقة أيضا من جانب الرئيس دوتيرتي على توصيات .. للحجر الصحي الإلزامي الصارم لمدة 14 يوما للمسافرين القادمين من البلدان أو المناطق التي تسجل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من كوفيد19-، ومن بينها هونج كونج وسنغافورة وأستراليا".
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