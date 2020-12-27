شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال للمستشفيات جريمة ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
وحملت الوزارةُ في بيان اليوم الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها تصعيداً خطيراً في عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، يستدعي ردًّا دوليًّا يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأكدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض وغير مقبول وغير مبرر، خاصة أنه يشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
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