شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال للمستشفيات جريمة ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء الهمجي الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و"جريمة ضد الإنسانية" حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.

وحملت الوزارةُ في بيان اليوم الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها تصعيداً خطيراً في عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، يستدعي ردًّا دوليًّا يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض وغير مقبول وغير مبرر، خاصة أنه يشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.