شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تبدأ حملة التطعيم للوقاية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت كلاوديا أليفيريني، وهي ممرضة تبلغ من العمر 29 عاما، لقناة راي نيوز 24 الحكومية "سار التطعيم بشكل جيد جدا. كانت لحظة تاريخية مثيرة".
وأصبحت إيطاليا يوم الخميس ثامن بلد في العالم تتجاوز فيه حالات الإصابة المسجلة رسميا مليوني حالة. وأعلنت السلطات تسجيل 70909 وفيات، وهو خامس أكبر عدد في العالم والأعلى في أوروبا.
وسيكون التطعيم في البلاد مجانيا، وسيتاح أولا للراغبين في تلقيه من العاملين في قطاع الصحة وكبار السن.
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