شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تبدأ حملة التطعيم للوقاية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

شرعت إيطاليا اليوم الأحد في تطعيم سكانها لوقايتهم من فيروس كورونا بعد مرور نحو 10 أشهر على اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد. وقال دومينيكو آركوري، المفوض الخاص بمكافحة الجائحة، في بيان إن ثلاثة من العاملين في مستشفى سبالانتساني في روما تلقوا لقاح فايزر-بيونتيك في الصباح الباكر اليوم الأحد.

وقالت كلاوديا أليفيريني، وهي ممرضة تبلغ من العمر 29 عاما، لقناة راي نيوز 24 الحكومية "سار التطعيم بشكل جيد جدا. كانت لحظة تاريخية مثيرة".

وأصبحت إيطاليا يوم الخميس ثامن بلد في العالم تتجاوز فيه حالات الإصابة المسجلة رسميا مليوني حالة. وأعلنت السلطات تسجيل 70909 وفيات، وهو خامس أكبر عدد في العالم والأعلى في أوروبا.

وسيكون التطعيم في البلاد مجانيا، وسيتاح أولا للراغبين في تلقيه من العاملين في قطاع الصحة وكبار السن.