شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتراجع في الهند لأول مرة منذ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت أحدث بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بأن البلاد سجلت 279 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير إلى .147622
وعلقت الوزارة بالقول :"لقد حققت الهند إنجازا مهما في مكافحة الجائحة العالمية. وتراجعت الإصابات اليومية إلى ما دون 19 ألفا بعد ستة أشهر".
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