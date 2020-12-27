شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتراجع في الهند لأول مرة منذ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند 18 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ الأول من يوليو، عندما تم تسجيل 18653 إصابة.

وأفادت أحدث بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بأن البلاد سجلت 279 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير إلى .147622

وعلقت الوزارة بالقول :"لقد حققت الهند إنجازا مهما في مكافحة الجائحة العالمية. وتراجعت الإصابات اليومية إلى ما دون 19 ألفا بعد ستة أشهر".