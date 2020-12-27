بعد سجن القروي.. كرسي الغنوشي "آيل للسقوط" في البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفع قرار إيداع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي السجن من إعادة إصدار عريضة لإزاحة زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.

عقوبة القضاء التونسي لـ"القروي" في ملفات تبييض الأموال، انتقلت من ساحة المحكمة إلى جدران البرلمان؛ حيث تتزايد مؤشرات انهيار تحالف قلب تونس وحركة النهضة الإخوانية.

النائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية، مبروك كورشيد، أكد أن "منصب رئيس البرلمان الغنوشي أصبح مهددا"، باعتبار أن القروي وحزبه حليفان لرئيس مجلس نواب الشعب ولحركة النهضة.

وشددّ كورشيد على أن "قرار القضاء بشأن القروي سيكون له ارتداداته على الساحة السياسية والبرلمانية"، مشيرا إلى "إمكانية خضوع كتلة قلب تونس للابتزاز السياسي على خلفية عملية الإيقاف بما سيؤثر على وضعها داخل المشهد".

كما اعتبر أن إيقاف القروي سيمس اعتبارياً ومعنوياً بالتحالف البرلماني الذي لم يحمل أي أمل للتونسيين، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى "إعادة ترتيب المشهد السياسي من جديد عبر جبهة وطنية قوية تقوم على مبدأ الوفاء للخيارات الوطنية ضد قوى الإسلام السياسي".

من جانبه، جددّ النائب في البرلمان نبيل الحاجي عن الكتلة الديمقراطية تمسّك كتلته بمواصلة النضال حتى تنحية الغنوشي من منصبه.

وقال الحاجي: "رئيس البرلمان لم يتخذ أي خطوة واضحة لإدانة العنف الذي مورس في المجلس"، موضحا أن الغنوشي لم يبق له أي شرعية على رأس المجلس وأنهم سيواصلون النضال إلى حين تنحيته.

وتخوض الكتلة الديمقراطية منذ أسبوعين اعتصاما داخل البرلمان دون انقطاع بسبب انتقادها لتردّد رئيسه في إدانة العنف الذي مارسه أحد نواب ائتلاف الكرامة على نائب من التيار الديمقراطي وعدم القيام بتحقيق في الحادثة التي هزت الرأي العام الوطني آنذاك بسبب ارتفاع منسوب العنف اللفظي والجسدي تحت قبة البرلمان.





وتلتقي الكتلة الديمقراطية (تضم تحالفا بين نواب التيار الديمقراطي ونواب حركة الشعب) مع كتلة الدستوري الحر في دعوتها إلى إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان.

وكشفت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه أصبحت هناك دعوة ملحة لإزاحة الغنوشي أمام الانتهاك الصارخ لحرمة البرلمان من خلال عدم وضع حد لدعاة التكفير.

وأكدت أنها لن توقّع على سحب الثقة من الغنوشي إلا إذا التزم أصحاب اللائحة كتابيا بعدم ترشيح أي نائب من حزب النهضة لرئاسة البرلمان في دعوة صريحة لتخليص البرلمان من الفكر الترهيبي والمعادي لمدنية الدولة.

وأبدت الكتلة الديمقراطية مساندتها لمشروع اللائحة في حال صدوره عن زعيمة الحزب الدستوري عبير موسي وهو الأمر الذي أكده النائب نبيل حاجي في تصريح إعلامي، قائلا: "الكتلة لا تجد حرجا في التصويت على سحب الثقة من الغنوشي حتى في صورة تقديم اللائحة من قبل الدستوري الحر أو أي كتلة أخرى".

ومن الواضح أن تجد هذه اللائحة توافقا سياسيا و مساندة من كتل حزبية مختلفة على غرار كتلة تحيا تونس (11 مقعدا) وكتلة الإصلاح (16 مقعدا) وشخصيات مستقلة.

وتعيش حركة النهضة الإخوانية تخوفا من انهيار تحالفها المزعوم مع قلب تونس وسارعت إلى التعبير عن تضامنها مع حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي، في خطوة يراها مراقبون أنها تكشف توجس الحركة من تصدع التحالف البرلماني.

وتسعى النهضة من خلال إعلانها التضامن مع حزب قلب تونس وهو أحد مكونات الحزام السياسي لحكومة هشام المشيشي، والذي تحالفت معه لاعتبارات تتعلق بالتحكم في الحكومة والسيطرة على أدائها، إلى استرضائه لمواصلة الضغط على رئيس الحكومة والدفع به نحو تعديل وزاري يستبعد فيه وزراء محسوبين على الرئيس قيس سعيد خاصة في الوزارات السيادية، وتعزيز الفريق الحكومي بوزراء مدعومين من الأحزاب الحاكمة.

ويرى مراقبون أن النهضة تخشى تصدع التحالف البرلماني لاعتبارات عديدة أبرزها، أن قلب تونس يمثل جزءا من الحزام البرلماني لراشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الذي مازال معرضا لسيناريو سحب الثقة منه.

ومساء الجمعة، أجرى المشيشي جلسة عمل مع الكتل البرلمانية المساندة له، لبحث مقترحات بخصوص التحوير الوزاري المرتقب لسد الشغور في وزارتي الثقافة والبيئة.

وتضم حكومة المشيشي التي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية 25 وزيرا و3 كتّاب دولة، وتتعرض لانتقادات حادة بسبب تواصل التجاذب السياسي والصورة السيئة للبرلمان على وقع تدني الخطاب بين الأحزاب، فيما لم تتمكن الحكومة من صياغة حلول جديدة للضائقة الاقتصادية والاجتماعية.

في المقابل يسعى رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تعزيز حزامه السياسي من خلال تعديل يسترضي فيه الأحزاب الحاكمة، تجنبا لإضعافه أو إزاحته تحت ضغوط الشارع في ظل توسع حالة الاحتقان الاجتماعي تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية.

وتعمل الحكومة في ظروف صعبة في ظل الصراع على السلطة بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الدولة – الحكومة – البرلمان)، والذي يتوق أن يزداد حدة مع التعديل المرتقب لعدد من الحقائب الوزارية خاصة أن رئيس الجمهورية قد لمّح سابقا إلى رفضه أي تعديل يستبعد فيه وزراء محسوبين عليه.