تركيا تحذر حفتر وأنصاره في ليبيا من مهاجمة قواتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد من أن بلاده ستعتبر قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر وأنصاره المتمركزين في شرق ليبيا "أهدافا مشروعة" إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.

وأضاف أكار في تصريحات أدلى بها خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس أن قوات حفتر وأنصاره "لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه" إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم "في كل مكان".

وتركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا التي تتخذ من طرابلس مقرا والتي تقاتلت مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر على مدى سنوات.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في أكتوبر تشرين الأول اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.