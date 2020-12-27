اخبار العالم

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شرق تركيا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شرق تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شرق تركيا

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق تركيا.

 

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين وبلغت قوته 5.3 درجات وأن مركزه كان إقليم ألازيغ شرق تركيا ، فيما بدأ الزلزال بقوة 6.4 درجات.

 

ولم يعلن المركز عن خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن .

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شرق تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا