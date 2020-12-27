شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 22 اصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصینیة الیوم الاحد تسجیل 22 اصابة بفیروس كورونا، فیما لم تسجل اي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضیة.



ونقلت وكالة انباء الصین الجدیدة (شینخوا) عن اللجنة الوطنیة للصحة القول إن اجمالي الإصابات في بر الصین الرئیسي ارتفع الى 86955 شخصا في حین یستقر اجمالي عدد الوفیات عند 4634 شخصا.

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