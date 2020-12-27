بايدن يحذر من "عواقب وخيمة" على ملايين الأمريكيين.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ السعودية نيوز

حذّر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السبت، من "عواقب وخيمة" نتيجة قرار الرئيس دونالد ترامب بعدم التوقيع على خطة التحفيز الاقتصادي.



وخطة التحفيز الاقتصادي أقرّها الكونجرس الأمريكي لمواجهة تبعات كوفيد-19، وينتظرها ملايين الأمريكيين لكن ترامب يؤخر التوقيع عليها.

وقد يفقد ملايين الأمريكيين اليوم السبت إعانات البطالة التي كانت تقدمها الحكومة، حال واصل ترامب رفضه على التوقيع على حزمة تمويل قيمتها 2.3 تريليون دولار للإنفاق الحكومي.

وألقى ترامب بظلال من الشك الأسبوع الماضي على حزمة المساعدات، طالبا من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأمريكيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.

وقال بايدن إنّ "عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة. اليوم، سيفقد حوالي 10 ملايين أمريكي إعانات التأمين ضد البطالة".

ويسعى ملايين الأمريكيين للحصول على المساعدات لمواجهة تدهور أحوالهم، خاصة أولئك الذين فقدوا وظائفهم.