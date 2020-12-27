شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يعيد إعمار مخيم النازحين السوريين والان مع التفاصيل
وسارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية، إلى الإعلان عن تغطية كل متطلبات سكان المخيم الذي احترق في شمال لبنان في بلدة بحنين المنية، وبحسب مصادر موثوقة ، فقد أوعز المركز إلى فرقه الخاصة والجمعيات التي يتعامل معها للبدء بأعمال الإغاثة والتعويض للاجئين وإعادة المخيم كما كان وتأمين سكن لائق للمتضررين وتوفير احتياجاتهم. وأمضى عدد من العائلات السورية التي نجت بأعجوبة من الحريق، ليلتهم في العراء فيما حل عدد آخر ضيوفاً على مخيم الضهور.وأطلق عدد من الناشطين اللبنانيين والسوريين من مختلف المدن والمناطق رسائل الشكر للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة.
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