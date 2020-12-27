شكرا لقرائتكم خبر عن إلينوي: 3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار عشوائي في صالة بولينغ في روكفورد بولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت الشرطة الأمريكية اليوم (الأحد).

وأعلنت قناة «إن.بي.سي شيكاغو» التلفزيونية، أن السلطات اعتقلت شخصاً على صلة بالحادثة. وقالت شرطة روكفورد على «تويتر»، إن مشتبهاً به قيد الاحتجاز، والتحقيق جار. وأعلن رئيس شرطة روكفورد خلال مؤتمر صحفي اعتقال شخص قد يكون على علاقة بإطلاق النار، دون إبداء أي تفاصيل عنه، ولا عن الضحايا. إلا أن الشرطة أكدت أن عناصرها لم يطلقوا النار من أسلحتهم.

وعقب وقوع الحادثة تحدثت شرطة روكفورد على «تويتر»، عن إطلاق نار قرب دون كارتر لينز في شارع إي. ستيت، مطالبة بتجنب المنطقة.

من جهتها نشرت صالة البولينغ على صفحتها في موقع «فيسبوك» رسالة بسيطة دعت فيها الناس إلى الصلاة.

يُذكر أن روكفورد تبعد حوالى 130 كيلومتراً من جنوب غربي شيكاغو.

وعلى رغم أنّ الولايات المتّحدة تشهد بصورة متكرّرة عمليات إطلاق نار، إلا أنّ الجهود المبذولة لمعالجة العنف المسلّح في هذا البلد تصطدم دوماً بحائط مسدود على المستوى الفيدرالي، لا سيّما وأنّ الحقّ في حيازة الأسلحة النارية وحملها مكرّس في التعديل الثاني للدستور الأمريكي.