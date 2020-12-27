شكرا لقرائتكم إصابات كورونا تتخطى 80 مليون حالة عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم 80 مليونا.

وتوصلت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز إلى هذه العتبة صباح اليوم السبت بعد تسجيل 472 ألف حالة يوم عيد الميلاد.

ويبلغ عدد الوفيات المرتبطة بوباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، 1.75 مليون.

وتعتبر الولايات المتحدة إلى حد بعيد في الصدارة بين الدول فيما يخص حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 18.8 مليون حتى اليوم السبت. تليها الهند بواقع 10.2 مليون، والبرازيل بواقع 7.45 مليون.

وهناك أكثر من 330000 حالة وفاة في الولايات المتحدة، و190000 في البرازيل، و147000 في الهند.

ومن المحتمل أن يكون هناك العديد من حالات الإصابة بالفيروس التي لم يتم احتسابها لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما فيها عدم الإبلاغ، والإصابة بدون ظهور أعراض، وعدم التعاون مع متتبعي الاختلاط.