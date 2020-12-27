شكرا لقرائتكم خبر عن تسعينية في دار للمسنين تتلقى أول لقاح في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد-أ.ف.ب تلقت تسعينية في دار للمسنين بوسط إسبانيا، لقاحاً ضد فيروس «كوفيد-19»، الأحد، لتكون أول شخص يحصل عليه في البلاد، وفقاً لصور بثها التلفزيون الوطني. وقالت أراسيلي روزاريو هيدالغو سانشيز (96 عاماً) مبتسمة إنها لم تشعر «بأي شيء» عندما تم حقنها باللقاح.

وبعد تلقيها اللقاح، وقفت هذه السيدة ذات الشعر الأبيض القصير، وتقيم في دار المسنين في لوس أولموس في غوادالاخارا (الوسط)، برفق بعدما ارتدت سترتها السوداء وغادرت مستندة إلى مشاية.

وتلقت اللقاح بعدها الممرضة مونيكا تابياس التي تعمل في دار المسنين، لتكون ثاني شخص في البلاد يحصل على لقاح «فايزر-بيونتيك». وتم اختيار دار المسنين لإطلاق حملة اللقاح في إسبانيا لقربها من مستودع «فايزر»، حيث وصلت اللقاحات، السبت، من بلجيكا قبل أن يتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد.

كما وقع عليها الاختيار لعدم تسجيل إصابات بالوباء فيها.

واعتبرت مديرة الدار مارينا فاديللو، الخميس، أن ذلك يمثل مصدر «فخر وارتياح كبيرين بالنسبة لنا»، مضيفة «نحن نمثل جميع دور المسنين في إسبانيا». تابعت أمام الصحفيين: «إنه لشرف لنا جميعاً». ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية في 21 كانون الأول/ديسمبر على بدء عمليات التلقيح.

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