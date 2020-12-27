شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يهز شرق تركيا.. ولا إصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة-رويترز قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالاً بقوة 5.3 درجة هز شرق البلاد، الأحد، فيما ذكر وزير الداخلية أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 15.95 كيلومتر وإن مركزه كان إقليم ألازيغ الذي شهد زلزالاً بقوة 6.8 درجة في يناير/كانون الثاني وأودى بحياة 39 شخصاً.

وكتب وزير الداخلية سليمان صويلو على «تويتر»: «لم ترد (أنباء) سلبية حتى الآن. كل فرقنا تواصل عملها على الأرض».

وقالت وسائل إعلام تركية إن السكان في أقاليم ملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا شعروا أيضاً بالزلزال.

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