شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين دولار لبيع مصطفى محمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حددت إدارة نادي الزمالك مبلغ 6 ملايين دولار للموافقة على احتراف اللاعب مصطفى محمد.

جاء ذلك بعد جدل طويل وإصرار من مصطفى محمد على الاحتراف الخارجي، وتأكيد الزمالك بأنه لا يمانع في احترافه ولكن بشرط الحصول على مقابل مالي يليق باللاعب والنادي.

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