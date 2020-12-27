شكرا لقرائتكم خبر عن «كي اتش كي 54» البحريني بطل كأس آل مكتوم للتجديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج القارب «كي اتش كي» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، بطلاً لسباق النسخة الرابعة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وحقق السباق الكبير، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عصر السبت في قناة دبي المائية نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 20 قارباً على متنها ما يصل إلى 180 فرداً رسمت لوحة جميلة وفريدة زينها الحضور اللافت للأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وشهد السباق الذي كان مقرراً أن يقام الجمعة في شواطئ جميرا وتأجل يوماً بسبب سوء الأحوال الجوية لينتقل إلى قناة دبي المائية، تنافس المشاركون في شوط واحد وأسفر عن تتويج القارب كي اتش كي 54 فيما حصل على المركز الثاني القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بسلطنة عمان بقيادة النوخذة حميد البحري فيما حل القارب الذهب 65 لمالكه أحمد إبراهيم الغملاسي وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي في المركز الثالث.

وقدمت النسخة الرابعة والعشرين من أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً بطلاً جديداً بحصول قارب مملكة البحرين الشقيقة على المركز الأول للمرة الأولى في تاريخ الحدث الذي تأسس عام 1998 وحقق شهرة وانتشاراً واسعاً جذب الأشقاء من مختلف دول مجلس التعاون للقدوم والمشاركة ليتحول في السنوات الأخيرة إلى عرس خليجي كبير.

وفي باقي المراكز جاء القارب البحريني فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي في المركز الرابع وذهب المركز الخامس إلى طاقم القارب دبي 5 لمالكه النوخذة أحمد محمد المرعي، وجاء سادساً القارب الذهب 66 لمالكه أحمد الغملاسي بقيادة النوخذة إبراهيم المرزوقي.

وحصل القارب واوان 87 لمالكه النوخذة عثمان خليل المنصوري في المركز السابع تلاه القارب جلفار 55 بقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي في المركز الثامن ثم القارب شرطة دبي 3 بقيادة النوخذة محمد عيسى المنصوري في المركز التاسع قارب شرطة الفجيرة 77 بقيادة النوخذة يوسف بن عباد الشحي في المركز العاشر.

وجرت بعد نهاية السباق مباشرة مراسم تتويج أبطال السباق وسط فرحة وسعادة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي، يرافقه المقدم علي عبدالله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، وهزيم القمزي مشرف السباق.

وأشاد محمد عبدالله حارب، بالجهود الكبيرة من الشركاء الاستراتيجيين للنادي، الذين تعاونوا مع النادي إلى أبعد حد في ظل الظروف التي مر بها الحدث بعد تأجيله يوماً بسبب الأحوال الجوية ومن أجل سلامة المشاركين والحمد لله تحقق المطلوب في النجاح الكبير لهذه التظاهرة.

وأهدى أحمد ناصر البوسميط نوخذة القارب كي اتش كي 54 الفوز إلى مالك القارب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة.