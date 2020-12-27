شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواطنين يتولون مواقع رئيسة عبر شبكة طيران الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن تعيينات وتنقلات في أوساط فريقها للعمليات التجارية، شملت مركزها في دبي وعدد من الأسواق الرئيسية في الشرق الأقصى وغرب آسيا وأفريقيا.

وبموجب التغييرات، تولى خمسة مديرين تجاريين مواطنين من ذوي الخبرة مواقع رئيسة عبر شبكة طيران الإمارات لدعم استراتيجياتها التجارية، في وقت تتعامل فيه الناقلة مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتعمل جاهدةً للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة. وتجسد التنقلات الدور المهم للكوادر الوطنية الإماراتية ضمن فريق العمليات التجارية العالمي، وذلك بفضل برامج التدريب والتطوير التي توفرها لهم طيران الإمارات.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «بينما تواصل طيران الإمارات العمل في ظل هذه الظروف الصعبة، فإننا نعمل على زيادة تركيزنا ووضع إداريين مؤهلين يتمتعون بخبرات واسعة للمساعدة في تعزيز المبادرات التجارية التي تحفز الطلب وتعظم الإيرادات وتحسن الأداء. أنا فخور أيضًا بمواطني بمديرينا المواطنين، الذين يتمتعون بالخبرات والمهارات لدعم عملياتنا التجارية في هذه الظروف الحرجة، حيث نواصل طيران الإماراتالعمل لبناء زخم مستدام واستعادة شبكة خطوطنا وتكثيف عملياتنا لوضع ناقلتنا على درب التعافي القوي».

وسوف تسري التعيينات الجديدة اعتباراً من 1 يناير /كانون الثاني 2021. والمديرون الخمسة هم:

* سالم غانم المري: مدير طيران الإمارات في اليابان حالياً، وسوف يعود للعمل في دائرة التخطيط الاستراتيجي بالمقر الرئيس في دبي.

* جبر محمد: مدير طيران الإمارات في تايوان حالياً. وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في الفلبين.

* سعيد عبدالله ميران: مدير طيران الإمارات في بنغلادش حالياً. وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في هونج كونج.

* سلطان الريامي: مدير محطة حالياً. وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في تايوان.

* محمد الحمادي: مدير تجاري حالياً. وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في بنغلادش.

أدوار جديدة

وبالإضافة إلى تنقلات المديرين المواطنين، سيتولى العديد من المديرين التجاريين في أفريقيا وجنوب شرق آسيا أيضاً القيام بأدوار جديدة أو أكثر شمولاً:

* ساتيش سيثي: مدير طيران الإمارات في الفلبين حالياً. وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في اليابان.

* أفضل بارامبل: مدير عام غرب أفريقيا حالياً. وسوف يصبح مدير عام جنوب أفريقيا.

* باولوس ليفيس: مدير طيران الإمارات في ساحل العاج حالياً. وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في نيجيريا.

* كريستوفر ليلوب: مدير طيران الإمارات في السنغال حالياً. وسوف يتولى إدارة العمليات التجارية في كينيا.

* كاترين ويسلي: مديرة طيران الإمارات في غانا حالياً. وسوف تتوسع مهامها الحالية لتغطي إدارة العمليات التجارية في ساحل العاج أيضاً.

* أربيت بيل: مدير طيران الإمارات في غينيا حالياً. وسوف تتوسع مهامه الحالية لتغطي إدارة العمليات التجارية في السنغال أيضاً.

توفير الفرص للإماراتيين

وتواصل طيران الإمارات توفير الفرص لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للنمو والتطور مهنياً ووظيفياً حتى يتمكنوا من لعب أدوار محورية في مختلف أقسام الناقلة.

ويكتسب المواطنون الإماراتيون، من خلال برنامج إدارة المحطات الخارجية، خبرات في الأدوار الداعمة، حيث يجري إعدادهم لشغل مناصب قيادية في المحطات الخارجية لطيران الإمارات. ويرتكز البرنامج على تناوب الأدوار، ما يوفر للمواطنين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لضمان استمرار قوة العمليات التجارية العالمية لمجموعة الإمارات.