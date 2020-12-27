شكرا لقرائتكم خبر عن أربيل يواجه الشرطة في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تتواصل الاثنين منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري العراقي بإقامة خمس مباريات.

فعلى ملعب «الساحر أحمد راضي» تقام مباراة أصحاب الأرض فريق الكرخ مع ضيفه النفط، وهي مباراة تعويضية للفريقين بسبب تعرضهما للخسارة في الجولة السابقة، حيث يسعى الكرخ للعودة إلى سكة الانتصارات، بينما يحاول النفط إيقاف نتائجه المتراجعة خلال الجولات الأخيرة.

ويشهد ملعب الصناعة في العاصمة بغداد مباراة الصناعات الكهربائية مع ضيفه القاسم، وهذه المباراة ستكون خاضعة لجميع التوقعات بسبب حالة التقارب بين الفريقين ورغبتهما في الظفر بنقاطها الثلاث.

ويخوض أربيل على ملعب فرانسو حريري مواجهة صعبة جداً أمام ضيفه الشرطة، وأربيل الذي تراجعت نتائجه خلال الآونة الأخيرة يرغب بأن تكون هذه المباراة انطلاقة جديدة له للعودة لتحقيق النتائج الجيدة، أما الشرطة الذي بدأت نتائجه تتحسن تدريجياً بعد سلسلة من النتائج غير المرضية، فإنه يطمح إلى تحقيق الفوز حتى يقفز للصدارة بانتظار نتائج بقية المباريات.

ويقابل نفط ميسان، الذي يعد مفاجأة كبيرة لفرق الدوري هذا الموسم بسبب وقوفه في المربع الذهبي ضيفه الطلبة على ملعب ميسان، إذ يرغب نفط ميسان باستغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعى الطلبة إلى العودة إلى جادة الفوز بعد تعادل وخسارة في الجولتين السابقتين.

وأخيراً يلتقي نفط البصرة الذي تحسنت نتائجه بشكل واضح للعيان خلال الجولات الثلاث الأخيرة مع ضيفه الديوانية الذي تراجعت نتائجه بشكل غريب، بعد أن كان القائمون عليه يشيرون إلى أنه سيكون الحصان الأسود لبطولة الدوري.